TdC : le PSG fait un gros cadeau à ses 250 supporters les plus fidèles

Le PSG affrontera l’AS Monaco le 5 janvier prochain dans le cadre de la finale du Trophée des Champions. Une rencontre qui se jouera presque à domicile car cette finale va se jouer à Doha, siège des dirigeants du club de la capitale. Une rencontre encore plus importante donc pour les Parisiens, toujours désireux de remporter un titre national, d’autant plus sur les terres de leurs dirigeants. Pour être encore plus soutenus sur place, les Franciliens ont donc lancé une superbe initiative pour leurs 250 supporters les plus fidèles.

En effet, ce vendredi, le PSG a informé ces derniers la mise en place d’un package à 100 euros qui permet à ces fans d’aller à Doha en avion, de se déplacer sans frais supplémentaires dans la capitale qatarienne, d’assister à la finale, de faire des activités sur place et d’être logé dans la capitale avec les repas inclus. Une formule assez impressionnante et qui risque de faire des émules.