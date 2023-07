Le PSG et le clan Neymar au cœur d’une nouvelle affaire

La suite après cette publicité

Il y avait longtemps que cette histoire n’avait pas ressurgi. Lors de la finale de la Coupe de France 2019, le PSG s’inclinait aux tirs au but face au Stade Rennais. Lors de la remise de trophée, un supporter s’en était pris à Neymar, qui avait répondu aux provocations. Le Brésilien avait abaissé le téléphone du supporter avant de lui porter un léger coup au visage. Malgré ce petit pétage de plomb, cette affaire avait été classée sans suite en novembre de la même année.

Cette histoire aurait pu s’arrêter là. Mais quelques mois plus tard, Nelson, le prénom de ce fan, révèle que son identité a volontairement été dévoilée sur les réseaux sociaux par d’anciens policiers, lui qui a été entendu en septembre dernier par la DGSI. Il avait confié : «les mêmes policiers m’ont indiqué qu’un des responsables de toute cette affaire avait écrit à un proche du PSG: "Et lui, on lui lâche les loups ? On peut ?" (…) J’ai compris que j’avais été espionné.» Il porte plainte.

À lire

José Mourinho veut un indésirable du PSG

Deux proches de Neymar auraient pris contact avec Nelson

Quelques temps après ces déclarations, on apprenait que le PSG avait fait appel à une société, Digital Big Brother, pour piloter une armée numérique composée de comptes existants et influant dans l’environnement du club, ciblant des "ennemis". Parmi eux, il y a même des joueurs de l’effectif comme Mbappé et Rabiot. Il y a également Nelson, dont l’identité est dévoilée sur les réseaux sociaux. Selon L’Equipe, elle est également communiquée auprès de deux proches du joueur brésilien. Comment ? C’est ce que cherche à comprendre la police.

La suite après cette publicité

«Environ une semaine après l’histoire avec Neymar, il y a deux managers gérant Neymar qui m’ont donné rendez-vous. (…) Ils m’ont filmé à mon insu et ont cherché à me piéger en me proposant un arrangement financier», rapporte Nelson aux policiers. Le supporter accuse ces deux hommes de vouloir faire pression sur lui. Ils lui proposent d’organiser une rencontre devant des caméras pour des retrouvailles en paix avec le joueur parisien. Face à ces accusations, les enquêteurs se méfient.

Nelson évoque une personne qui se serait présentée comme le bras droit du père de Neymar. Mais d’après L’Equipe, l’un des deux hommes envoyés par le Brésilien se nomme Alex Bernardo, un homme chargé de la gestion de l’image du numéro 10. En attendant de dénouer le vrai du faux, en parallèle, la police cherche à identifier qui se cache derrière les nombreux comptes présents sur les réseaux sociaux et qui auraient été directement dirigés par Digital Big Brother.