PSG : le supporter giflé par Neymar sort du silence

Cette saison, Neymar marche sur l'eau. Le Brésilien enchaîne les buts et les passes décisives pour le plus grand bonheur de sa sélection nationale et du PSG. Tout va donc pour le mieux pour le n°10 parisien, qui fait parler de lui ce jeudi pour une histoire ancienne. Le 27 avril 2019, il avait abaissé le téléphone d'un supporter de Rennes après la défaite en finale de la Coupe de France avant de lui porter un léger coup au visage. Malgré ce petit pétage de plomb, cette affaire avait été classée sans suite en novembre de la même année. On se disait alors que c'était de l'histoire ancienne.

Mais ce jeudi, Nelson, le supporter qui avait été giflé, est sorti du silence dans les colonnes du JDD. Il a indiqué que son identité avait volontairement été dévoilée sur les réseaux sociaux par d'anciens policiers, lui qui a été entendu au début du mois de septembre par la DGSI. Il a d'ailleurs confié : «les mêmes policiers m’ont indiqué qu’un des responsables de toute cette affaire avait écrit à un proche du PSG: "Et lui, on lui lâche les loups ? On peut ?" (...) J’ai compris que j’avais été espionné, qu’on avait recherché mon nom pour me nuire. À l’époque de cette histoire, mon nom s’était, très vite, retrouvé sur les réseaux sociaux. Je comprends mieux maintenant. Tout était organisé». Son avocat, Me Philippe Oyahon, a également précisé : «ce qui aurait dû se finir par des excuses et une poignée de main s’est transformé en un lynchage public à l’endroit d’une victime pour la terroriser.» Une histoire qui est donc loin d'être terminée alors que le PSG fait face à une nouvelle polémique sur un possible trafic d'influence dont le club aurait bénéficié.