Mercato OL : Tino Kadewere à la croisée des chemins

Quinze. L'Olympique Lyonnais a marqué quinze buts lors de ses quatre derniers matches. Les pensionnaires du Groupama Stadium en ont mis six à Bordeaux, un à Brest, cinq à Montpellier et enfin trois à l'OM dimanche dernier. Ce qui a permis aux Rhodaniens de s'imposer à trois reprises, pour seulement une défaite (face à Brest). Un festival offensif auquel Tino Kadewere n'a malheureusement pas participé puisqu'il n'était présent sur le pré que face au SB29 (8 minutes). Malade pour la réception des Girondins, il était sur le banc contre le MHSC et Marseille.

Deux rencontres au cours desquelles Peter Bosz n'a pas jugé bon de l'utiliser. Une nouvelle désillusion pour le Zimbabwéen qui vit des moments difficiles cette saison après un premier exercice pourtant correct. En effet, l'attaquant, acheté 15 millions d'euros au HAC à l'hiver 2020, a terminé la saison 2020-21 avec un bilan de 10 buts et 3 assists en 33 apparitions toutes compétitions confondues (24 titularisations). Aligné surtout sur l'aile droite, son trio avec Memphis Depay et Karl Toko Ekambi avait plutôt bien fonctionné sous les ordres de Rudi Garcia.

Une deuxième saison plus difficile

Mais avec Peter Bosz, le joueur de 26 ans a moins eu l'occasion de s'exprimer. Apparu à 20 reprises, il n'a été titularisé que 5 fois par le technicien néerlandais. Un coach qui préfère miser sur d'autres éléments pour accompagner les titulaires Moussa Dembélé et Karl Toko Ekambi. Romain Faivre, Tetê ou encore le jeune Bradley Barcola, titulaire à Marseille, sont notamment en concurrence avec lui. Le tout, sans compter Rayan Cherki, blessé. Résultat : Tino Kadewere joue très peu (704 minutes). Depuis son retour de la CAN, il n'a été titulaire que deux fois sur l'année 2022. Face à Lens (19 février) et Reims (20 mars).

D'ailleurs, c'est lors de sa titularisation face aux Nordistes qu'il a inscrit son seul et unique but de la saison (1-1). Un but qui valait cher pour l'OL mais également pour lui. « Ça me fait beaucoup de bien et ça me donne de la confiance. C'est surtout un très bon ballon de Karl. Je n'étais pas surpris de le recevoir, car j'avais vu qu'il m'avait vu. Ça faisait vraiment longtemps que je n'avais pas marqué... » Onze mois pour être précis puisque sa dernière réalisation sous le maillot lyonnais datait du 12 mars 2021 lors d'un nul contre Reims (1-1).

Un avenir ailleurs que Lyon ?

Entre temps, la situation de Tino Kadewere a évolué puisque le joueur a dû faire face à plusieurs problèmes, entre des blessures (opération en juin pour sa pubalgie, soucis au quadriceps en septembre) et sa suspension de trois matches après le carton rouge reçu face à Nice le 24 octobre dernier. C'est ainsi que l'attaquant, présent à la CAN en janvier, est passé de recrue prometteuse à joker de luxe en quelques mois, Peter Bosz privilégiant d'autres options. L'ancien Havrais doit faire preuve de patience et attendre l'occasion de se montrer. Et peu importe le poste puisqu'en bon professionnel le joueur sous contrat jusqu'en 2024 est prêt à jouer et aider son équipe.

Une équipe qu'il aurait d'ailleurs pu quitter l'hiver dernier. Plusieurs écuries de L1 étaient intéressées afin de le récupérer sous la forme d'un prêt, à savoir Reims, Lorient et Troyes. A l'étranger, d'autres clubs étaient sur le coup, dont Stuttgart selon nos informations. Mais la porte était finalement restée close. Cet été, elle pourrait bien s'ouvrir d'autant que l'OL en a attend au moins 8 millions d'euros. Le joueur, lui, est favorable à un départ afin de retrouver du temps de jeu nous a-t-on fait savoir. Nul doute que les prétendants devraient être encore nombreux à se manifester pour l'attaquant qui a les qualités pour rendre de fiers services.