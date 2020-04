Le FC Barcelone prépare une offre de 60 M€ pour Sandro Tonali

Considéré comme un futur grand joueur, Sandro Tonali (19 ans) était proche du Paris Saint-Germain l'été dernier. Depuis, le dossier s'est refroidi et un autre cador européen veut tenter sa chance pour attirer le milieu de terrain dans ses filets : le FC Barcelone. Le club catalan travaille sur l'arrivée de l'international italien (3 sélections), perçu comme le digne successeur de Sergio Busquets dans l'entrejeu.

Et selon le Corriere della Sera, les Blaugranas ont l'intention de débourser 60 M€ pour s'attacher ses services. Deux joueurs seraient également inclus dans le deal - un milieu de terrain et un latéral gauche (dont le nom n'est pas cité) - chacun évalué à 5 M€. Un départ semble donc inévitable et le président de la lanterne rouge de Serie A, Massimo Cellino, ne s'y opposera pas à en croire ses propos. « En février, j’ai reçu une demande très importante pour Sandro, mais je ne lui ai rien dit, avec l’intention de lui faire une belle surprise en juin. » Affaire à suivre.