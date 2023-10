La FFF ouvre une procédure disciplinaire après les actes racistes de Nancy-Red Star

La Fédération Française de Football s’immisce enfin dans ce Nancy-Red Star. Dans cette rencontre s’étant terminée sur un score de parité pour le leader du National en déplacement en Meurthe-et-Moselle (1-1), l’entraîneur audonien Habib Beye avait dénoncé des actes et injures racistes de la part de la tribune de Marcel-Picot à l’encontre de trois de ses joueurs. Au lendemain de cet incident, l’ASNL est sorti du silence, affirmant qu’un individu avait été interpellé et que les mesures nécessaires seront prises à son encontre. La 3F a également tenu à réagir, annonçant l’ouverture d’une procédure disciplinaire.

«La FFF annonce que sa commission de discipline va ouvrir une procédure disciplinaire concernant les incidents racistes présumés constatés mercredi 11 octobre à l’occasion du match AS Nancy-Lorraine - Red Star, au stade Marcel-Picot, en National. La FFF souhaite par ailleurs s’associer à la procédure de plainte de l’AS Nancy-Lorraine contre le ou les fauteurs de trouble présumés. La FFF est déterminée à combattre les comportements racistes constatés dans le football, avec la plus grande fermeté et sévérité», peut-on lire dans le communiqué de la haute instance du football tricolore, qui organise le Championnat National.