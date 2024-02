Guerre en Ukraine, Shakhtar : Darijo Srna tacle l’OL

Depuis plusieurs mois maintenant, le quotidien des joueurs du Shakhtar se résume aux transferts entre Kiev, Lviv et Hambourg, en Allemagne, où ils jouent désormais leurs matches européens. Sous la menace de l’invasion russe, lancée en février 2022, la FIFA avait par ailleurs permis aux joueurs de suspendre de manière unilatérale leur contrat en Ukraine. Dans cette optique, une vague de départs, notamment chez les joueurs brésiliens, avait frappé le Shakhtar : Manor Salomon avait rejoint Fulham, quand Marlon Santos et Tetê avaient respectivement rallié Monza et l’OL. Floué par cette décision, le club ukrainien avait à l’époque réclamé 50 M€ à la FIFA, en vain. Si la santé économique du Shakhtar va bien mieux, notamment depuis la vente de Mykhaylo Mudryk à Chelsea pour près de 100 M€ bonus compris il y a un an, le directeur sportif du club, Darijo Srna, n’a toujours pas digéré l’attitude de certains clubs, dont l’OL, dans le dossier Tetê.

«Ce que je pense des clubs qui ont gagné de l’argent sur nos joueurs, comme l’OL avec Tetê ? C’est leur décision. Je ne pense pas que si la situation avait été inversée, le Shakhtar aurait pris ces joueurs. Ils ont saisi une opportunité, mais d’un point de vue humain, ce n’est pas respectueux, insiste Srna dans un entretien accordé à L’Équipe. Au début de la guerre, beaucoup de clubs nous ont envoyé de l’aide humanitaire, le président de l’UEFA, Aleksander Ceferin, m’a appelé dès le premier jour : "Darijo, dis-moi ce dont tu as besoin." Il a détruit la Superligue et montré que le foot était un jeu, pas seulement un business. Je suis sûr que s’il avait été à la FIFA, tout aurait été différent.»