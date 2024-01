Maroc : les mots forts de Walid Regragui

Nouvelle surprise dans ce tournoi de la Coupe d’Afrique des Nations 2023 avec l’élimination du Maroc ce soir (2-0). Les Lions de l’Atlas ont été sortis par l’Afrique du Sud au terme d’une rencontre pas assez maîtrisée par les Marocains. Après le but de Makgopa (56e), un sublime coup-franc signé Mokoena (90e+4) a scellé le sort de ce 8e de finale, alors qu’Hakimi avait manqué un penalty quelques minutes auparavant. Le sélectionneur n’en veut pas au Parisien mais plutôt à la mauvaise prestation de ses hommes, pas assez tranchants selon lui, et munis d’un caractère défaillant lorsqu’il était encore de temps de revenir au score.

«On est très déçu car on était venu avec l’ambition de la gagner. Sortir aussi tôt dans le tournoi, ce n’était pas prévu mais il y a beaucoup de surprises. On a fait des erreurs qui ne nous ressemblent pas mais j’assume la responsabilité aujourd’hui. On va réfléchir, penser à ce qu’on a pas bien fait. On a beaucoup de jeunes, on a loupé trop de situations. Achraf nous aurait permis de revenir dans le match mais quand on regarde les situations et comment on a lâché, ce n’est pas à l’image de notre équipe», regrette Walid Regragui sur beIN Sports, qui a conclu sur sa situation personnelle. «On va discuter avec mon président. Je ne me mache jamais. Aujourd’hui, j’ai échoué donc il faut assumer.»