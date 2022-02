Guerre en Ukraine : le Spartak Moscou privé de Ligue Europa

Les décisions prises contre la Russie, privée de Coupe du monde 2022, s'enchaînent. Face à l'invasion militaire russe en Ukraine, le Spartak Moscou a été exclu de l'édition 2021-2022 de la Ligue Europa par l'UEFA, qui a annoncé sa décision par le biais d'un communiqué commun avec la FIFA ce lundi. « Suite aux premières décisions adoptées par le Conseil de la FIFA et le Comité exécutif de l'UEFA, qui envisageaient l'adoption de mesures supplémentaires, la FIFA et l'UEFA ont décidé aujourd'hui (lundi) ensemble que toutes les équipes russes, qu'il s'agisse d'équipes nationales ou de clubs, seront suspendues de la participation aux Compétitions de la FIFA et de l'UEFA jusqu'à nouvel ordre. »

La suite après cette publicité

Les Gladiatory, après avoir terminé premiers de leur poule devant Naples et Leicester, devaient initialement affronter le RB Leipzig en 8ème de finale, les 10 et 17 mars prochains. Le club allemand de Christopher Nkunku devrait ainsi être qualifié d'office pour les quarts de finale de la C3. L'UEFA devrait prochainement apporter plus de précisions à ce sujet.