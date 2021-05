Leicester a dévoilé son maillot domicile pour la saison 2021-2022

Pour le dernier match de la saison face à Tottenham au King Power Stadium, Leicester a porté son nouveau maillot conçu par adidas.

Engagés dans un sprint final des plus intenses avec Chelsea et Liverpool pour décrocher une place en Ligue des champions, Jamie Vardy et ses coéquipiers étaient observés par toute l'Angleterre face aux Spurs d'Harry Kane. La marque aux trois bandes n'a pas manqué cette occasion en dévoilant la toute nouvelle tunique principale du club quelques heures avant le coup d'envoi d'un match qui ne permettra malheureusement pas à Wesley Fofana d'entendre l'hymne de la C1 la saison prochaine.

Équipés par adidas depuis la saison 2018-2019, les Foxes bénéficient une nouvelle fois d'un maillot qui entre dans la lignée historique du club avec ce fameux bleu roi qui a fait sa première apparition lors de la saison 1899-1900. Cette tunique a tout de même une touche moderne puisque l'on retrouve une sorte d'effet camouflage où l'on distingue deux teintes de bleu alors que la touche blanche habituelle se présente sur le bas des manches, le col en V, les logos et surtout sur le nouveau sponsor maillot « FBS » qui remplace l'emblématique « King Power ».

« Nous sommes extrêmement fiers de commencer ce partenariat avec FBS, l’une des sociétés de services financiers mondiales les plus passionnantes et dynamiques. L'établissement de partenaires clés de cette envergure avec cette ambition a toujours été un élément central de notre vision du club, nous permettant de continuer à investir dans l'amélioration et la croissance tout en améliorant l'image du club dans le monde entier », a déclaré la directrice générale de Leicester City Susan Whelan dans le communiqué de presse de Leicester.