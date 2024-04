OM : Rachid Zeroual charge Pablo Longoria

Le Classique entre l’Olympique de Marseille et le Paris Saint-Germain dimanche soir laisse des traces. Battu par le PSG au Vélodrome (0-2), l’OM a du mal à se remettre de la défaite, entre les erreurs d’arbitrage estimées et le tifo en l’honneur de Redouane Bougheraba, controversé. En interne, ce tifo ne plaît pas, et les supporters montent au créneau pour justifier ce choix, avec en premier Rachid Zeroual, chef du groupe de supporters South Winners.

Invité de l’After Foot sur RMC, ce dernier s’en est pris à Pablo Longoria. «Longoria ? Je suis surpris de sa réaction, comme beaucoup de supporteurs chez nous, de faire croire à tout le monde qu’on est retournés dans le passé avec encore des mensonges. Bien sûr que le club est au courant parce que malheureusement vous savez que c’est l’OM qui a la gestion du stade. C’est eux qui louent le stade à Redouane Bougheraba pour son spectacle (…) Quand on fait un tifo, on tient informée la direction de l’OM», a répondu Zeroual, après la réponse de Longoria. Le torchon brûle à nouveau entre les supporters et la direction.