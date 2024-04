Justice : c’est la guerre dans le clan Dani Alves !

Reconnu coupable d’agression sexuelle sur une jeune femme de 23 ans en décembre 2022, Dani Alves (40 ans) a été libéré de prison sous caution il y a quelques semaines après plus d’un an passé derrière les barreaux. Le Brésilien a pu retrouver ses proches, notamment son épouse Joana Sanz, avec laquelle il a eu des relations tumultueuses depuis le début de son affaire. Mais ils se sont affichés récemment main dans la main depuis sa sortie. Ce qui n’a pas vraiment été du goût de tout le monde.

Ce lundi, AS et La Razon expliquent qu’une partie du clan Alves n’a pas apprécié que les deux amants terribles s’affichent ensemble et se réconcilient alors que certains médias avaient évoqué une demande de divorce de la part de Joana Sanz. Ce qu’elle avait démenti. En revanche, elle avait aussi réduit drastiquement ses visites en prison lorsque le Brésilien était encore incarcéré. Son attitude durant n’a donc pas été du goût de certains membres de la famille et a même crée une scission avec certains, dont Ney Alves, le frère de l’ancien joueur du Barça et du PSG. Ce dernier, qui n’avait pas hésité à critiquer publiquement sa belle-soeur durant l’emprisonnement du joueur, a pris ses distances avec Dani Alves et ne le soutient plus sur les réseaux sociaux. Ambiance…