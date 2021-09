Ukraine-France : la réaction à chaud d'Anthony Martial

Ce samedi soir, l'équipe de France a enchaîné un 5ème match sans victoire toutes compétitions confondues après une prestation globalement assez décevante en Ukraine (1-1) dans le cadre de la 5ème journée des éliminatoires de la Coupe du Monde 2022. Seul buteur côté tricolore à Kiev, Anthony Martial a souhaité retenir le positif après cette prestation en demi-teinte.

«C'était un match difficile pour nous aujourd'hui mais on a su revenir au score, c'est le plus important. Il nous reste encore un match (contre la Finlande, mardi), à nous de le gagner. On était tous déçus, mais voilà, on a su revenir au score et je sais que mardi, on ira faire le travail. (Sur son but) Ça faisait longtemps que je n'avais pas marqué, ça faisait beaucoup de bien», a confié l'attaquant de Manchester United au micro de M6.