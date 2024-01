Liverpool : quand Jürgen Klopp propose son poste d’entraîneur à Sven-Goran Eriksson, en phase terminale d’un cancer

Touché par un cancer du pancréas incurable, qui devrait lui laisser, au mieux, un an à vivre comme il l’avait révélé au début du mois, l’ancien sélectionneur de l’Angleterre Sven-Goran Eriksson s’est vu proposer le poste d’entraîneur de Liverpool par Jürgen Klopp. Présent en conférence de presse ce vendredi, le technicien allemand a indiqué qu’il était prêt à laisser ses fonctions à son homologue le temps d’une journée, afin qu’il puisse réaliser l’un de ses rêves.

«J’ai entendu parler pour la première fois de son amour pour Liverpool, et du fait qu’il avait été fan du club toute sa vie. J’ai aussi entendu parler d’un match des légendes mais je ne suis pas responsable de cela, donc je ne peux rien dire à ce sujet, a rappelé l’ancien entraîneur de Dortmund, avant de proposer à Eriksson de prendre sa place. La seule chose que je peux dire, c’est qu’il est absolument le bienvenu ici et qu’il peut s’asseoir à ma place dans mon bureau et faire mon travail pendant toute une journée s’il le souhaite. Ce n’est pas un problème. L’avoir ici et lui montrer comment ce merveilleux club s’est développé au fil des années, je pense que ça lui plairait.» Un magnifique geste qui témoigne bien de la classe de l’Allemand.