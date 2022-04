Bayern Munich : Julian Nagelsmann compte sur Tanguy Nianzou

En manque de temps de jeu du côté du Bayern Munich (5 titularisations en Bundesliga cette saison) et courtisé par de nombreuses écuries telles que le Bayer Leverkusen, l'AS Monaco ou encore le RB Leipzig, Tanguy Nianzou ne devrait cependant pas quitter la Bavière lors du prochain mercato estival. C'est tout du moins ce que Julian Nageslmann a laissé entendre au sujet du défenseur français de 19 ans.

La suite après cette publicité

Présent en conférence de presse avant de se déplacer à Mayence, le technicien allemand des Bavarois a très clairement fermé la porte à un possible départ de son jeune protégé : «prêter Tanguy n'est pas une option, il restera certainement avec nous. Il s'est bien développé. C'est un grand talent et pour moi, il est prévu comme membre permanent de l'équipe et jouera un rôle», a ainsi assuré Nagelsmann, sûr de l'apport futur du joueur formé au PSG.