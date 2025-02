Genoa : Ruslan Malinovskyi et Maxwell Cornet font leur grand retour

L’entraîneur français, Patrick Vieira, peut sourire. Deux joueurs très importants font leur retour dans le groupe ce lundi soir, pour le report de la 24ème journée de Serie A contre Venezia. Maxwel Cornet - absent depuis le 2 février dernier pour un problème musculaire - et surtout Ruslan Malinovskyi font leur retour dans le groupe du Genoa? Le joueur ukrainien est absent depuis le 21 septembre dernier, jour de sa dernière performance contre Venise lors de la phase aller du championnat. L’ancien Atalanta a été écarté environ 5 mois pour une fracture de la cheville.

«Cornet est de retour dans l’équipe aujourd’hui, il a fait sa première séance d’entraînement avec l’équipe aujourd’hui et Malinovskyi va mieux. Il faut attendre un peu plus car il faut être en bonne santé physique. Il s’améliore de jour en jour et c’est une bonne chose». Le technicien du Genoa Patrick Vieira avait parlé ainsi lors de la conférence de presse, laissant entendre la possibilité de revoir l’ancien joueur de l’OL dès ce soir à l’occasion du match contre Venise. Malinovskyi - qui a inscrit 4 buts en 36 matchs en rouge et blanc - devrait être pleinement disponible pour la prochaine journée de Serie A contre l’Inter.