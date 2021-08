Sergio Busquets et Jordi Alba réduisent leur salaire au FC Barcelone

C'était attendu et c'est désormais officiel, Sergio Busquets et Jordi Alba aident le FC Barcelone financièrement en consentant à une réduction de salaire. Un geste qui permet au club catalan d'enregistrer Sergio Agüero en Liga et donne un peu d'air aux finances compliquées des Blaugranas.

«Sergio et Jordi Alba ont accepté de modifier les conditions financières de leurs contrats, notamment une réduction de salaire pour cette saison et le report des paiements pour les années restantes. Le geste des deux joueurs intervient après l'accord récemment signé par Gerard Piqué qui a également permis à ses coéquipiers Memphis, Eric Garcia et Rey Manaj de s'inscrire également en Liga. À ce titre, le FC Barcelone a finalisé l'enregistrement de ses joueurs auprès de la LFP», peut-on ainsi lire dans un communiqué.