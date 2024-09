Cristiano Ronaldo imite Lionel Messi

Depuis quelques jours, Cristiano Ronaldo (39 ans) a lancé sa chaîne YouTube officielle. Et le succès est au rendez-vous pour le Portugais qui compte un bon nombre d’abonnés. Ce mardi, il a d’ailleurs publié une nouvelle vidéo où il apparaît aux côtés de sa compagne, Georgina Rodriguez. On entend notamment CR7 imiter son rival de toujours, un certain Lionel Messi.

En effet, le joueur d’Al-Nassr a repris la célèbre phrase prononcée par La Pulga lors du Mondial 2022. Messi avait déclaré : «qué miras, bobo? Andá para allá!» (Qu’est-ce que tu regardes, idiot? Va là-bas!). Des mots destinés à Wout Weghorst. Ce dernier s’était approché de l’Argentin, qui était en interview et toujours très tendu après le match entre l’Albicéleste et les Pays-Bas au Qatar. Une phrase reprise donc avec humour par CR7.