Euro 2024 : la réaction d’Emmanuel Macron à l’élimination de la France

Triste soirée pour le football français. Ce mardi, les Bleus ont connu la défaite et l’élimination lors de l’Euro 2024 face à l’Espagne (2-1). Une déconvenue pour la bande de Didier Deschamps qui avait pourtant ouvert le score via Randal Kolo Muani (9e) avant que Lamine Yamal (21e) et Dani Olmo (25e) inversent la tendance.

Suite à la sortie des Bleus de cette compétition, le Président de la République Française, Emmanuel Macron a réagi via ses réseaux sociaux pour féliciter les Tricolores pour leur parcours et l’Espagne pour sa qualification : «ils nous ont amenés en demi-finale de cet Euro et nous ont fait vibrer jusqu’à la dernière seconde. Merci les Bleus. Bravo à nos amis espagnols.»