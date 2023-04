Le Shakhtar Donetsk interpelle l’ECA et Nasser Al-Khelaïfi

Directeur général du Shakhtar Donetsk, Sergei Palkin a envoyé un message cash à Nasser Al-Khelaïfi, président de l’Association européenne des clubs (ECA). La raison ? Une décision de la FIFA autorisant les joueurs et entraîneurs étrangers évoluant en Ukraine ou en Russie, à signer des contrats ailleurs sans attendre la période officielle des transferts, et ce sans compensation. Alors que cette mesure va être prolongée jusqu’en juin 2023, le Shakhtar s’estime lésé à hauteur de 40 millions d’euros…

La suite après cette publicité

«Le Shakhtar est membre de l’ECA depuis de nombreuses années. Malheureusement, l’été dernier, nous n’avons pas reçu le soutien de l’ECA pour résoudre le problème. Nous espérons que l’ECA sera davantage impliquée dans les négociations avec la FIFA au nom du Shakhtar et des clubs ukrainiens», précise ainsi le DG du Shakhtar Sergei Palkin avant de lancer une invitation directe au président parisien : «nous invitons le président de l’ECA à venir assister au match entre le Dynamo Kiev et le Shakhtar le 22 avril prochain à Kiev. Nous pensons que sa présence en Ukraine aidera M. Nasser Al-Khelaïfi à prendre conscience de la situation dans laquelle les membres ukrainiens de l’ECA travaillent.» Reste désormais à savoir si NAK honorera, ou non, cette invitation.

À lire

AC Milan : Mike Maignan vaut "200 M€" selon… une légende de l’Inter