Nouvelles rassurantes pour Ezequiel Lavezzi

La nouvelle a fait le tour de la planète football. Plus tôt dans l’après-midi, les médias uruguayens annonçaient que l’ancien joueur du PSG Ezequiel Lavezzi avait été victime d’une agression à l’arme blanche. Une courte blessure par arme blanche à l’abdomen et une fracture au niveau de la clavicule, avaient été évoquées. Depuis, des nouvelles sont parvenues d’Argentine. Diario Olé indique que Lavezzi est hospitalisé à Punta del Este pour une fracture de l’omoplate. Il n’y a pas plus détails sur l’état de santé de l’ex-joueur même si le journal précise que Lavezzi est hors de danger.

La suite après cette publicité

Concernant les circonstances de l’incident, le flou subsiste. La police a écarté l’hypothèse de la blessure à l’abdomen à l’arme blanche, mais a confirmé la blessure osseuse. « Il n’était pas dans un état grave. Il a lui-même été interrogé par la police. Il était lucide et conscient », a indiqué un officier de police. Enfin, des sources du ministère de l’Intérieur uruguayen ont confirmé au média local Observador que Lavezzi n’avait pas été poignardé, mais qu’il s’était fracturé l’omoplate après « être tombé alors qu’un membre de sa famille tentait de lui retirer un couteau ».