Liga : ces joueurs encore méconnus qui vont faire parler d'eux en 2022

Alors que la Liga est frappée de plein fouet par le Covid-19, les amateurs de football espagnol ont tout de même été gâtés ces dernières semaines. Après un démarrage difficile, le championnat ibérique nous a offert des dernières journées assez riches en buts, spectacle et retournements de situation, ce qu'on ne voyait pas depuis des années, puisque la tendance générale de la Liga restait à la défense et l'équilibre. On assiste donc à un retour à la normale diront certains, notamment grâce à l'explosion d'équipes joueuses comme le Rayo Vallecano ou le Betis qui trustent les premières positions. Grâce à des coachs comme Andoni Iraola ou Manuel Pellegrini, entre autres, mais aussi grâce aux principaux acteurs que sont les joueurs. L'occasion de faire le point sur ces éléments, encore assez méconnus du grand public, qui risquent de faire parler d'eux dans les prochains mois, que ce soit par leurs performances et/ou avec un éventuel transfert dans un club plus huppé.

Et puisqu'on parlait du Rayo Vallecano, il y en a des joueurs intéressants encore sous-côtés au sein du club du sud de la capitale ! Difficile de ne pas parler du redoutable ailier Isi Palazón (27 ans) qui cartonne pour ces premiers pas en Liga, ou de l'ailier gauche Alvaro Garcia (29 ans), également létal sur les couloirs. Fran Garcia, le latéral gauche de 22 ans formé au Real Madrid, est promis à une grande carrière sur les pelouses espagnoles, en partie grâce à son apport offensif conséquent. Dans ses cages, Stole Dmitrievski (28 ans) est aussi décisif. Ailleurs en Liga, au poste de gardien également, on peut noter que l'Argentin Jeremías Ledesma (28 ans) régale avec Cadiz, s'imposant comme l'un des tous meilleurs à son poste grâce à ses arrêts réflexes. Et que dire de son compatriote Matías Dituro, arrivé dans un certain anonymat au Celta l'été dernier, mais qui multiplie les parades décisives week-end après week-end. En revanche, son âge déjà avancé (34 ans) devrait refroidir les plus gros clubs... pour le plus grand bonheur des Galiciens.

Des pépites, mais aussi des joueurs déjà matures

En défense, tout le monde connaît David Alaba, Eder Militao ou même Robin Le Normand (Real Sociedad) ou Diego Carlos et Jules Koundé (Séville). Mais quid de David Garcia ? Le défenseur central de 27 ans réalise une saison exceptionnelle à Osasuna, à tel point qu'on parle déjà de lui pour l'Atlético de Madrid et pour la sélection espagnole. Difficile de ne pas évoquer Omar Alderete (25 ans), le nouveau patron de la défense de Valence. Dans la plus pure tradition uruguayenne, le latéral gauche Pacha Espino (29 ans) est primordial à Cadiz, tant sur les séquences offensives que défensives. Cas de figure similaire pour Nacho Vidal (26 ans) à Osasuna.

Au milieu, il y a aussi du très beau monde et des joueurs qu'on devrait voir évoluer un cran au-dessus dans les prochaines années, que ce soit avec leur club en cas de progression ou en partant chez un gros. Iddrisu Baba (25 ans) en est le meilleur exemple. Le milieu défensif ghanéen tient à lui seul l'entrejeu de Mallorca, mais n'est pas qu'un simple milieu défensif classique puisqu'il est aussi doué avec le ballon et il sait se projeter. Du côté de l'Athletic, les pépites de la maison Oihan Sancet (21 ans) et Unai Vencedor (21 ans) ont toutes les cartes en main pour devenir des références pour la prochaine décennie, dans ce registre créatif et manieur de ballon. Manu Morlanes (22 ans), prêté par Villarreal à l'Espanyol, a aussi de grandes chances de faire partie des milieux de terrain qui feront la pluie et le beau temps en Liga à l'avenir. Le duo d'Osasuna composé de Jon Moncayola (23 ans) et de Lucas Torró (27 ans) a aussi de grandes chances de s'exporter loin de Pampelune...

Nico Williams, la nouvelle coqueluche basque

Dans un registre plus offensif, il y a aussi de sacrés talents. Rodri Sanchez (21 ans) du Betis, capable d'évoluer un peu partout derrière l'attaquant, nous rappelle un peu le meilleur Isco dans sa capacité à éliminer, puis repiquer et frapper ou servir un attaquant. On est obligé d'évoquer Nico Williams (19 ans), le petit frère d'Iñaki, qui s'est déjà fait une belle place à l'Athletic et qui est considéré comme bien plus prometteur que son frère par les observateurs, plus en joueur de côté que d'attaquant axial. Un peu plus connu que tous les joueurs cités ci-dessus, on retrouve Arnaut Danjuma (24 ans), l'ailier néerlandais de Villarreal. Certes, il est international, mais ses prestations étincelantes avec le Sous-Marin Jaune semblent passer inaperçues auprès du grand public contrairement à la pépite espagnole Yeremi Pino, et ce alors qu'on peut dire sans trembler du menton qu'il fait partie des meilleurs joueurs de la Liga sur la première partie de saison.

Pur avant-centre, Hugo Duro (22 ans) évolue désormais souvent sur un côté, à droite, et est devenu un joueur essentiel pour José Bordalas du côté de Valence. Pas très loin, à Elche, l'Argentin Lucas Boyé (25 ans) vit la saison de sa vie, avec cinq buts inscrits mais surtout, une importance colossale dans le jeu et son dépassement de fonctions. Chez les attaquants, on peut aussi signaler Joselu (Alavés, 31 ans, 9 buts) ou Juanmi (Betis, 28 ans, 11 buts), qui ont tous deux un peu de bouteille en Liga et semblent dans la forme de leur vie. Du côté de l'Espanyol, l'espoir Javi Puado (23 ans), qui a manqué beaucoup de rencontres en ce début de Liga, risque aussi de faire parler de lui si ses prestations sont à la hauteur de son talent.