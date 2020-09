Équipe de France : les débuts réussis d'Eduardo Camavinga

La suite après cette publicité

Soir de première pour Eduardo Camavinga (17 ans). Le milieu de terrain du Stade Rennais, appelé pour la première fois de sa jeune carrière en équipe de France, entrait en jeu et connaissait sa première cape contre la Croatie (4-2, 2e journée de Ligue des Nations). «J'ai ressenti de la joie, une fierté pour ma famille et tous les Français», a-t-il lancé au micro de TF1.

Un peu plus de trente minutes de jeu pour s'habituer à la tunique bleue. Et déjà, des belles promesses, avec à la 70e, une récupération dans l'entrejeu, une projection vers l'avant balle au pied et une frappe captée par Dominik Livakovic puis, à la 83e, une percussion côté droit, balle au pied toujours, et un centre en retrait pour Anthony Martial qui voyait son tir contré. Une entrée en jeu plutôt encourageante et séduisante donc pour le pur produit du centre de formation rennais (22 ballons, un seul perdu, trois récupérés).

Deschamps et ses troupes en raffolent déjà

Didier Deschamps semblait plutôt satisfait des débuts de son poulain en conférence de presse d'après-match. «Je lui avais déjà parlé en début de stage, en lui disant qu'il garde son naturel. Ce n'est pas toujours évident, car même sans public, il y a un poids, une responsabilité à porter ce maillot de l'équipe de France. Il est tellement à l'aise. Sur le plan athlétique, il est bien. Il a cette capacité d'utilisation du ballon. Il dégage beaucoup de sérénité, de tranquillité. Il devient le plus jeune international. Il a le potentiel pour revenir», a-t-il confié.

Ses partenaires aussi ont été bluffés par ses débuts, à l'image d'Olivier Giroud, entré en jeu en même temps que le Rennais. «Je lui ai parlé, je lui ai dit de jouer avec la spontanéité qu'il affichait à l'entraînement. Il a beaucoup de confiance en lui, il a montré beaucoup de sérénité. C'est quelqu'un qui est à l'écoute, aussi, il est vraiment impressionnant de maturité pour son jeune âge», a témoigné le buteur des Tricolores, présent en conférence de presse d'après-match lui aussi. Même son de cloche pour le capitaine Hugo Lloris. «Il voit le jeu avant tout le monde. Pour une première, il a su avoir un impact sur son entrée au milieu de terrain. Il a fourni les efforts».

Le jeune milieu, qui portait le n° 6 ce mardi soir, a apprécié sa première expérience avec les A, souhaitant déjà tout mettre en oeuvre pour revenir le plus vite possible. « On m'a très bien accueilli, ça s'est bien passé. Je voudrais revenir mais, avant, je dois me concentrer sur le fait d'être performant avec mon club, ensuite je penserai à la sélection si je suis appelé à nouveau», a-t-il conclu auprès de TF1. Plus jeune joueur à démarrer en sélection sur la période d'après-guerre, Eduardo Camavinga n'a sans doute pas fini de faire parler de lui.