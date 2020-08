Ldc : Rudi Garcia revient sur le parcours de son OL

Une demi-finale en Ligue des Champions et une élimination avec les honneurs contre le Bayern Munich. Le parcours de l'OL en Europe a été remarquable avec des victimes appelées Juventus ou Manchester City. Un format inédit de match sec sur terrain neutre qui a certainement aidé l'épopée lyonnaise, mais aussi grâce à des vertus collectives retrouvées, que Rudi Garcia a apprécié.

Sur TF1, dans l'émission «Téléfoot», le technicien lyonnais est revenu sur ce parcours exceptionnel : « il fallait croire en nous, être capable de renverser des montagnes. On est devenus une équipe très, très difficile à manœuvrer, et une équipe capable de faire mal à la Juve de Ronaldo ou au City de Guardiola. On a remis Lyon sur la carte de l’Europe. On a très envie de retrouver l’Europe le plus vite possible. Il faut bien se comporter dans le championnat de France pour y retourner le plus vite possible. » Car malgré cette épopée, l'OL ne participera à aucune compétition européenne en 2020/21...