OGC Nice : Schneiderlin frustré de sa situation

Depuis son retour de blessure, Morgan Schneiderlin semble avoir perdu sa place aux yeux de son entraîneur Adrian Ursea. Depuis le 3 février dernier, l’ancien joueur de Manchester United n’a pas débuté un seul match de Ligue 1. Une situation qui commence à l’agacer.

Dans une situation délicate, Morgan Schneiderlin commence à perdre patience. Avec les mauvais résultats de son équipe, l’international français (15 sélections) qui a débuté les quatre derniers match sur le banc, se sent impuissant. Une situation frustrante comme il l’a expliqué en conférence de presse. « Bien sûr que ça m’énerve. Tout le monde peut voir que je suis agacé, mais je suis content, car ça prouve que je suis un compétiteur et que j’ai encore cette niaque, cette envie. (…) Vous pouvez demander à ma femme, je suis désagréable à la maison, car je ne suis pas heureux de la situation actuelle, pas heureux de ne pas jouer et d’avoir de mauvais résultats donc j’espère, et toute ma famille aussi, que ça va changer rapidement » a t-il confié.