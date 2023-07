Amicaux : un OL insipide s’incline face à Molenbeek

La suite après cette publicité

Ce dimanche, l’OL a joué sa troisième rencontre amicale face à Molenbeek. Opposée à un club ami, qui est également sous le giron d’Eagle Football et John Textor, la formation rhodanienne devait se ressaisir suite à sa défaite plus que décevante face à Manchester United (1-0) et une victoire peu convaincante face à De Treffers (2-1). Et contrairement à ces deux premières rencontres face à De Treffers et les Red Devils, Lyon est bien rentré dans son match. Avec le contrôle du ballon à leur avantage, les coéquipiers d’Alexandre Lacazette se sont heurtés à une possession stérile qui les a empêché de mettre la pression sur la défense adverse.

Manquant de percussion et d’automatismes sur les ailes, les Gones étaient également trop peu précis dans leurs transmissions pour déverrouiller la rencontre. Nicolas Tagliafico (28e) et Jeffinho (39e) ont vu leurs tentatives trop présomptueuses fuir le cadre. Peu inquiétés en phase défensive, les ouailles de Laurent Blanc ont également pu se réjouir de la première période convaincante de Clinton Mata qui a joué avec assurance en charnière centrale alors qu’il est un latéral droit de formation.

L’OL n’a jamais été en mesure d’inscrire le moindre but

Au retour des vestiaires, le match a été toujours aussi insipide. Incapable d’apporter du danger sur les buts belges, l’OL est néanmoins resté dominateur sur le plan technique. Pourtant, Biron (49e, 58e) a fait passer les deux premiers frissons de la rencontre dans la surface lyonnaise. Deux avertissements sans conséquences jusqu’à ce que Molenbeek n’ouvre le score à la 67e minute. Après une astucieuse combinaison sur coup franc, c’est El Ouahdi qui a débloqué la rencontre en faveur des locaux (1-0). Sur ce coup de pied arrêté, la défense rhodanienne a fait preuve d’une naïveté de mauvais augure à quelques encablures du début du championnat.

Après cette ouverture du score belge, les Gones se sont montrés légèrement plus offensifs. Mais avec autant d’imprécisions techniques et après une large revue d’effectif, ces derniers n’ont pas trouvé les solutions pour revenir dans la rencontre. Peu rassurants en phase défensive, ils ont même failli concéder un deuxième but mais Diallo a raté le cadre à bout portant (85e). Finalement, à l’issue d’une rencontre pour le moins morne, les Gones se sont inclinés pour la deuxième fois consécutive par la plus petite des marges dans cette préparation. Lyon devra vite afficher un visage bien plus rassurant, à commencer par le prochain match amical face au Celta Vigo, samedi prochain.