Euro 2020 : Marcel Desailly optimiste pour la France

Première de son groupe avec 5 points (1 victoire, 2 matchs nuls), l’équipe de France espère faire au moins aussi bien que lors du précédent Euro. Didier Deschamps et ses joueurs ne s’en sont jamais cachés, ils espèrent remporter la compétition. Et après la phase de poules, les Bleus ont quelques certitudes comme l’a expliqué Marcel Desailly dans La Provence.

« L’équipe de France est capable aussi bien de subir que de réagir rapidement. Avec le 4-3-3, elle joue beaucoup plus haut qu’à la Coupe du monde. Nos trois milieux sont conquérants, avec l’aide incroyable de Benzema et Griezmann. Ils n’ont peur de personne. On a toutes ces facettes qui peuvent varier. Une fois qu’on a marqué, et c’est ce qui s’est passé contre l’Allemagne, l’adversaire monte plus haut, ce qui nous ouvre des espaces pour la fameuse vitesse de Mbappé et Benzema. Ils peuvent aussi donner des fausses pistes. On est bon dans tous les registres.»