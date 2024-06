Pays-Bas - Autriche : les compositions officielles

Les supporters des Bleus auront certainement un œil sur cette rencontre. Les Pays-Bas affrontent l’Autriche ce mardi à 18h dans le cadre de la dernière journée du groupe D, un match à suivre en direct commenté. Actuellement premiers de la poule à la différence de buts grâce à leur victoire contre la Pologne (2-1) et leur nul contre la France (0-0), les hommes de Ronald Koeman doivent impérativement l’emporter s’ils veulent finir en tête et avoir un tirage plus clément en huitièmes.

Pour ce faire, le technicien néerlandais a aligné un 4-2-3-1 avec Memphis Depay en pointe devant Reijnders, Malen et Gakpo. L’inépuisable Virgil van Dijk est titulaire en défense aux côtés de De Vrij, Geertruida et Aké. Du côté de l’Autriche, Sabitzer animera l’attaque avec Schmid, Wimmer et Arnautovic.

Les compositions officielles :

Pays-Bas : Verbruggen - Geertruida, De Vrij, van Dijk, Aké - Veerman, Schouten - Malen, Reijnders, Gakpo - Depay.

Autriche : Pentz - Posch, Wöber, Lienhart, Prass - Seiwald, Grillitsch - Wimmer, Schmid, Sabitzer - Arnautovic.