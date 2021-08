Mercato : une nouvelle option prend forme pour l'attaque du FC Barcelone

La suite après cette publicité

« Ce que nous avons devant nous est très limité et c'est pourquoi nous avons parlé de la possibilité de signer un attaquant. Cela nous convient parce que nous avons différents attaquants, mais pour avoir plus de concurrence, oui, mais tout dépend si nous pouvons les signer. Dès le premier jour, je l'ai dit, chaque entraîneur a des points à améliorer, mais tout dépend du fair-play, si c'est possible, nous signerons un joueur de haut niveau ». Il y a un peu plus d'une semaine, Ronald Koeman était très clair sur ses envies pour la suite du mercato catalan.

Le tacticien néerlandais souhaite du renfort devant, d'autant plus qu'il est toujours privé du Kun Aguero et d'Ansu Fati, qui ne reviendront pas à la compétition avant plusieurs semaines. Mais on le sait, le Barça est dans une situation financière très compliquée, et il n'est aujourd'hui pas possible de signer un gros chèque pour un attaquant de niveau. Selon Sport, une piste plus ou moins crédible est cependant apparue ces derniers jours.

Un attaquant que Ronald Koeman connaît bien

Ainsi, Luuk de Jong (30 ans) a été proposé au FC Barcelone récemment. Séville compte sur Youssef En-Nesyri et Rafa Mir pour le poste d'attaquant central, et le buteur néerlandais n'est pas dans les plans de Julen Lopetegui pour cette saison. Et Ronald Koeman le connaît très bien grâce à son expérience en sélection, et son profil correspond à ce qu'il cherche, à savoir un joueur de surface.

Et le Barça est intéressé par une possible arrivée, mais tout dépendra des départs de Miralem Pjanic et de Samuel Umtiti, qui libèreraient notamment de la masse salariale. Pour l'instant, le Barça n'a pas fait d'offre, mais sait déjà qu'il devra se contenter d'un prêt, avec prise en charge du salaire probablement. West Ham et le PSV sont aussi sur le coup.