EdF : Jérôme Rothen fracasse Didier Deschamps

Pour le premier rassemblement des Bleus depuis l’Euro, Didier Deschamps a décidé de faire appel à deux nouvelles têtes : Michael Olise et Manu Koné, alors que Wesley Fofana a lui effectué son retour dans le groupe, plus d’un an après sa première et dernière sélection. Pourtant, cette liste ne répond pas aux attentes de Jérôme Rothen, lequel n’a pas mis de gants au moment d’évoquer les choix du sélectionneur des Bleus. Pour l’ancien joueur du PSG, DD l’a joué petit bras et aurait dû écarter certains éléments, à l’image de Marcus Thuram ou Randal Kolo Muani. «Excuse-moi, je ne suis pas sélectionneur, mais tu as deux ans (jusqu’à la Coupe du Monde) pour créer quelque chose de différent», s’est lamenté Rothen, avant de sortir la sulfateuse.

La suite après cette publicité

«Regarde Clauss à l’Euro, il était là pour faire les lacets des autres et laver les chaussures… C’est malheureux pour lui. Et là, Deschamps te dit 'Clauss, je le prends blablabla’. Mais Deschamps n’a aucune réflexion. Il ne veut pas mettre son groupe soi-disant 'en danger’. Malo Gusto, Boey… Ce sont des joueurs qui jouent au haut niveau, pourquoi tu ne les testes pas ? Sachant que ta doublure, tu ne la fais pas jouer de toute façon. Tu écartes Pavard sans qu’on connaisse la raison. Mais alors pourquoi les autres qui n’ont pas été bons sont là ? Ils ont un totem d’immunité, tu ne donnes pas la possibilité à des jeunes… A l’Euro, Thuram a montré des lacunes techniques terribles, et Kolo Muani, c’est la même chose. Quand il évoque Manu Koné, il parle de 'puissance athlétique’. Thuram et Kolo Muani : ils sont costauds, ils courent vite, ils sautent haut, donc ils sont là. Mais ceux qui ont un peu plus de ballon, il ne les appelle pas. »