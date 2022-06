Un maillot domicile 2022-2023 spécial pour le FC Barcelone !

Pour la première saison complète de Xavi sur le banc du FC Barcelone, Nike a conçu un maillot domicile 2022-2023 sortant clairement de l'ordinaire du côté du Camp Nou.

Bonne ou mauvaise surprise ? Après une saison 2021-2022 très décevante lors de laquelle le FC Barcelone n'aura remporté aucun trophée, avec en prime une élimination en quart de finale de la Ligue Europa contre l'Eintracht Francfort (futur vainqueur de la compétition), le club catalan entend bien redorer son blason l'an prochain, aussi bien en Liga qu'en Ligue des champions.

Sous la houlette de Xavi, nommé entraîneur du Barça en novembre dernier, les Blaugranas arboreront en tout cas une identité visuelle complètement différente qu'à l'accoutumée sur le terrain. Nike vient en effet de dévoiler ce vendredi un maillot domicile 2022-2023 du FCB pour le moins original.

Un maillot plus sombre

Si ce kit est basé sur le nouveau modèle Nike 2022 Vaporknit et qu'il comprend donc le nouveau motif Vaporknit et le logo Dri-Fit ADV, désormais situé au dos, ce sont les couleurs qui interpellent au premier regard. Un bleu très foncé (marine, officiellement couleur obsidienne) vient en effet se greffer aux couleurs et aux bandes plus traditionnelles catalanes que sont le rouge et le bleu, donnant un look élégant, mais plus sombre et osé, par exemple, que la dernière tenue domicile.

Les manches et le col sont de couleur obsidienne, des couleurs que l'on retrouve donc avec les rayures habituelles du Barça. Ce design de la marque à la virgule puiserait en fait son inspiration dans les Jeux Olympiques de Barcelone en 1992 et plus précisément la transformation qu'a connue la ville à cette époque.

Grande première pour Spotify

Pour ce qui est du sponsoring, le FC Barcelone entre dans une nouvelle ère à l'aube de la nouvelle saison. Rakuten, présent depuis 2017, laisse ainsi sa place à Spotify, dont le logo et l'inscription sont situés au centre du maillot en doré. Le géant de la musique a signé un contrat record avec le cador espagnol, prévoyant notamment l'apparition du logo de la marque suédoise sur les maillots masculins et féminins du FCB au cours des quatre prochaines saisons, mais aussi sur les tenues d'entraînement (pour trois ans).

Ce nouveau contrat liant les deux entités rapportera 57,5 M€ par an (+ 2,5 M€ de variables relativement faciles à atteindre) au Barça, soit 240 M€ en quatre ans juste pour les maillots. Pour les kits de training, Spotify versera 5 M€ annuels aux Culés. Sans oublier que le naming du Camp Nou, qui devient le Spotify Camp Nou dès cette année, va permettre de faire rentrer dans les caisses barcelonaises 5 M€ par an pendant les travaux puis 20 M€ une fois qu'ils seront terminés. On parle là de 180 M€ sur 12 ans, et plus globalement de 435 M€ générés par l'entreprise d'abonnement audio en streaming.

Nike est toujours là

Équipementier du FC Barcelone depuis 1998, Nike et son célèbre swoosh sont eux aussi brodés en doré sur cette nouvelle tunique ibérique. Sans contrat entre 2018 et 2021 en raison de la pandémie de Covid-19, et ce malgré un pré-accord trouvé en 2016 et prévu autour d'une prolongation de dix ans à compter de 2018, la marque à la virgule verserait près de 100 M€ au Barça chaque saison. Reste désormais à savoir si ce nouveau maillot sera perçu comme un choix de bon ou de mauvais goût par les supporters catalans.

