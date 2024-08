Amicaux : victoire 5-3 de Grenoble contre l’ASSE, Angers battu par Lorient

Les clubs de Ligue 1 peaufinent leur préparation à treize jours de la reprise du Championnat. Ce samedi, Saint-Etienne affrontait ainsi Grenoble pour son avant-dernier match de pré-saison. Un match plus que laborieux. Battus 5 buts à 3 (le match se jouait en 4 mi-temps de 30 minutes), les hommes d’Olivier Dall’Oglio ont eu le malheur d’encaisser 5 buts en l’espace de 17 minutes (27e, 36e, 38e, 42e, 44e), après avoir pourtant mené au score sur un but du jeune Othman (20e). Dennis Appiah a réduit l’écart après la pause (61e), avant qu’Ibrahim Sissoko ne remarque en fin de match en guise de lot de consolation (88e). Plus tôt, le promu angevin s’était de son côté incliné face à Lorient (2-1).

Malgré l’ouverture du score de Diony (21e), les Merlus ont pris les devants grâce à Soumano (35e) et Bamba Dieng (51e). En parallèle, Nantes a battu Laval sur le score de 2-1. Kadewere (24e) et Moses Simon, sur penalty, ont marqué pour les Canaris, tandis que Zohi a inscrit l’unique but mayennais. Enfin, Strasbourg affrontait Fribourg dans une double-confrontation. La première s’est soldée sur un match nul 2-2 avec des buts de la recrue Guela Doué (18e), et Emegha (23e), tandis que la seconde a tourné à l’avantage des Allemands (3-2).