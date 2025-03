Nantes : Antoine Kombouaré flingue ses joueurs après la défaite au Havre

Défait par Le Havre ce dimanche (3-2), Nantes a réalisé une très mauvaise opération dans la lutte pour le maintien. Présent en conférence de presse après la rencontre, Antoine Kombouaré a logiquement affiché sa déception, affirmant avoir «dit ce que j’avais à dire à mon groupe dans le vestiaire après le match». Si les murs des vestiaires visiteurs ont dû trembler au Stade Océane, le Kanak a, par ailleurs, reconnu la supériorité havraise dans ce match. «Sur le match et le résultat, il n’y a rien à dire parce que Le Havre a complètement mérité sa victoire».

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Nantes 27 27 -15 6 9 12 31 46 16 Le Havre 24 27 -28 7 3 17 29 57

Avant d’envoyer un message cinglant à ses joueurs : «je n’ai pas aimé la façon dont on s’est comporté aujourd’hui. Il est clair qu’aujourd’hui, Le Havre nous a été supérieur. Ils ont été bien meilleurs que nous dans l’engagement, le nombre de duels gagnés, l’idée d’aller agresser notre défense… Ils marquent trois buts, ils peuvent en marquer plus. On est passé à côté de notre match. On avait aujourd’hui une équipe qui joue le maintien vraiment et puis, nous, on est venu ici (mais) il faut croire qu’on était encore à Nantes. On est dans le dur, c’est bien. Apparemment, on aime jouer à se faire peur. Donc aujourd’hui, c’est bien, on va voir comment on va se comporter sur le prochain match». Pour rappel, Nantes se déplacera à Nice le 4 avril prochain.