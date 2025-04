Bayer Leverkusen : altercation entre Granit Xhaka et un supporter

Les coupes ont bien failli nous offrir de nombreuses surprises ce mardi soir. Alors que le PSG a finalement renversé Dunkerque (4-2) et que le Real Madrid est parvenu à se sortir difficilement du piège tendu par la Real Sociedad (4-4), le Bayer Leverkusen s’est complètement pris les pieds dans le tapis contre l’Arminia Bielefeld. Après avoir ouvert le score dès la 17e minute grâce à Jonathan Tah, les joueurs de Xabi Alonso ont encaissé deux buts au cours de la première mi-temps et se sont inclinés contre l’équipe de troisième division (1-2).

Forcément, cette défaite plus qu’inattendue a laissé les fans avec un goût amer. Titulaire, Granit Xhaka est allé saluer les fans venus soutenir son équipe, mais cela ne s’est pas passé comme prévu. Sky Sport révèle que le milieu de terrain s’est pris le bec avec l’un des supporters, discutant avec lui par l’intermédiaire de grands gestes et semblant en colère. Il faudra que l’équipe qui était jusqu’ici tenante du titre se remobilise, puisqu’elle pointe toujours au deuxième rang de Bundesliga, à six points du Bayern Munich.