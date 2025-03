Ligue 1 : Rennes retrouve la victoire à Angers, Auxerre enfonce Montpellier, Le Havre s’impose sur le gong !

Après les victoires de Reims contre l’OM, du PSG à Saint-Etienne, de l’AS Monaco face à l’OGC Nice et en attendant le derby du Nord entre Lillois et Lensois, la 27e journée de Ligue 1 se poursuivait, ce dimanche, avec le traditionnel multiplex. Restant sur deux défaites avant la trêve internationale, le Stade Rennais d’Habib Beye se devait de relever la tête sur la pelouse d’Angers. Alignés en 3-5-2 avec le jeune Mohammed Kader Meïté associé à Arnaud Kalimuendo à la pointe de l’attaque, les Bretons, bousculés dans les premiers instants, prenaient finalement rapidement l’avantage. Décalé par Olaigbe, Kalimuendo se remettait sur son pied gauche et trompait Fofana d’une lourde frappe (0-1, 13e).

Idéalement lancés, les Rennais s’en remettaient ensuite à un grand Samba, auteur d’une magnifique parade face à Lepaul (17e). Un début de rencontre animé où Rouault était lui tout proche de faire le break mais le dernier rempart angevin repoussait sa tête (19e). De son côté, le SCO perdait Haris Belkebla sur blessure. En contrôle et maître des débats malgré une grosse frayeur juste avant la pause après un contact de Truffert sur Allevinah (44e) et une nouvelle parade de Samba (45+3e), le SRFC allait finalement doubler la mise au retour des vestiaires. Entré en jeu quelques instants plus tôt, l’ancien Marseillais, Ismaël Koné, faisait le break d’une splendide frappe du droit (0-2, 70e). Dans les derniers instants, Kalimuendo pensait s’offrir un doublé mais son but était refusé pour une position de hors-jeu. L’attaquant rennais y parvenait finalement sur un service parfait de Koné (0-3, 90+5e). Avec ce succès (3-0), Rennes, 12e, se rassure et compte 8 longueurs d’avance sur le barragiste.

Rennes se donne de l’air, Montpellier fonce en L2, Le Havre s’impose sur le fil

Dans les autres rencontres de l’après-midi, Montpellier, plus que jamais lanterne rouge et presque condamné, se déplaçait à Auxerre. Dos au mur, les Héraultais affichaient un très beau visage au cours du premier acte et se procuraient les plus grosses occasions, à l’instar de Chotard qui trouvait le poteau auxerrois (23e). Un manque de réussite coupable avant de subir après la pause. Bien plus tranchant, Auxerre poussait et finissait par trouver la faille grâce au nouvel entrant Florian Ayé (1-0, 82e). Au classement, Auxerre pointe au 10e rang alors que Montpellier reste bon dernier et voit la L2 se rapprocher. Enfin, Le Havre, barragiste au coup d’envoi et sous pression après la victoire de Reims contre l’OM, a réalisé une très belle opération lors de la réception du FC Nantes. Lancés par Abdoulaye Touré, buteur sur penalty (1-0, 13e), les Normands craquaient cependant dans la foulée sur une tête de Sow, fautif sur l’ouverture du score (1-1, 23e).

Classement live # Équipe Pts J DIF G N D BP BC 13 Nantes 27 27 -15 6 9 12 31 46 16 Le Havre 24 27 -28 7 3 17 29 57

Mêmes protagonistes, même résultat, dans la foulée de l’égalisation nantaise, Sow fauchait Touré dans sa propre surface et le milieu de terrain havrais ne se faisait pas prier pour tromper Lopes et s’offrir un doublé sur penalty (2-1, 27e). Juste avant la pause, Ayew, parfaitement trouvé par Casimir et seul face au but, ratait lui l’immanquable en plaçant sa reprise sur Lopes (39e). Un incroyable raté qui allait coûter cher aux Ciel et Marine puisque les Canaris égalisaient au retour des vestiaires. Parti à la limite du hors-jeu, Abline décalait Simon qui trompait Desmas à bout portant (2-2, 58e). Dans la dernière demi-heure, Havrais et Nantais se neutralisaient malgré une nouvelle énorme occasion pour Mwanga, qui trouvait la barre nantaise (75e). Il fallait finalement attendre les dernières secondes pour voir Pembélé, opportuniste après une frappe d’Ahmed Hassan, tromper Lopes et faire chavirer le stade Océane (3-2, 88e). Avec ce succès arraché (3-2), le HAC reste 16e mais revient à deux longueurs de Reims. Nantes est 13e avant de défier Nice, le PSG et Rennes lors des trois prochaines journées.

Tous les résultats de 17h15

Le Havre 3-2 Nantes : Touré (13e, sp ; 27e, sp) et Pembélé (88e) / Sow (23e) et Simon (48e)

Angers 0-3 Rennes : Kalimuendo (13e, 90+5e) et Koné (70e)

Auxerre 1-0 Montpellier : Ayé (82e)