La prédiction terrible de Christophe Dugarry pour la Ligue 1

La situation dans le football français est plutôt tendue… Alors que certains redoutent le pire avec DAZN et que les présidents de Ligue 1 sont plus divisés que jamais, l’avenir s’annonce plutôt maussade. Sur RMC Sport, Christophe Dugarry a d’ailleurs fait part de son inquiétude…

« Il n’y a plus de produit. On va au-devant d’un cataclysme. C’est à dire qu’aujourd’hui le produit ne vaut plus rien. De 3 millions d’abonnés, tu passes à 1,2 million, puis à 400.000. Quel diffuseur aujourd’hui va vouloir prendre la Ligue 1 pour 400.000 téléspectateurs ? Et ce serait entre 150 et 200 millions d’euros ? Ça veut dire que dans un an ou deux, tu n’as plus de diffuseur pour regarder les matchs de Ligue 1. C’est terminé ! », a lancé l’ancien attaquant. On espère, logiquement, qu’il se trompe…