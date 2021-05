Puma présente le troisième maillot de Sassuolo pour la saison 2021-2022

Alors que la saison en club vient de se terminer dans les 5 grands championnats, les équipementiers ont profité de l'enthousiasme des supporters pour dévoiler de nouveaux maillots ces dernières semaines. En Serie A, Sassuolo a porté son troisième maillot en vue de la saison prochaine.

La suite après cette publicité

Le club de la province de Modène vient de réaliser une nouvelle superbe saison au sein de l'élite italienne, battant notamment son record historique de points sur une saison de Serie A. Sous la houlette de Roberto De Zerbi qui a déjà annoncé son départ, le club fondé en 1920 a surpris de nombreux observateurs en proposant un football spectaculaire. Pour la dernière de l'entraîneur de 41 ans, les Neroverdi ont battu la Lazio 2-0 au Mapei Stadium avec leur nouvelle tunique.

Équipé par Puma depuis le début de la saison 2020-2021, Sassuolo a conservé ses couleurs traditionnelles vertes et noires avec ses bandes verticales sur le maillot domicile alors que la marque au félin bondissant présentait un troisième maillot vert-bleu effet camouflage très original. Pour la saison prochaine, l'équipementier allemand conserve ce duo de couleurs et revisite le design.

Sur cette nouvelle tunique, on retrouve un graphisme en damier où deux nuances de bleu se distinguent alors que du bleu marine prend place au niveau des épaules et des manches. Le vert fait lui son retour au niveau du col et du bout des manches. Le blason de Sassuolo reste brodé alors que du blanc se présente au niveau des flocages du maillot. Des chaussettes et un short bleu complètent cette troisième tenue.