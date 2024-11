EdF : Noël Le Graët a changé d’avis sur Zinedine Zidane

La dernière fois que Noël Le Graët a parlé de Zinedine Zidane, au moment de la prolongation de Didier Deschamps chez les Bleus, ce n’était pas vraiment pour complimenter le champion du monde 1998. « Je ne l’aurais même pas pris au téléphone. Pour lui dire quoi ? “Bonjour monsieur, ne vous inquiétez pas, cherchez un autre club, je viens de me mettre d’accord avec Didier” ? (…) Il fait ce qu’il veut, cela ne me regarde pas. Je ne l’ai jamais rencontré et on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier Deschamps. Je n’en ai rien à secouer, il peut aller où il veut, dans un club, il en aurait autant qu’il veut en Europe, un grand club. Une sélection, j’y crois à peine en ce qui me concerne. »

Des propos qui lui avaient valu de nombreuses critiques, dont celles d’un certain Kylian Mbappé. Près d’un an plus tard, l’ancien patron de la FFF est revenu sur cet épisode pour s’expliquer. « À mon avis, 90 % des dirigeants auraient fait la même chose. Beaucoup de journalistes attendaient Zidane. Le premier journaliste qui m’appelle, je suis à peu près aimable. Le deuxième, un peu moins. Puis le troisième, je l’envoie balader. Mais ce n’était pas contre Zidane, que je souhaite voir un jour sélectionneur. Je m’étonnais que des soi-disant spécialistes, qui n’ont jamais dirigé un club, jouent la carte Zidane, sûrement parce qu’ils en avaient marre d’écrire sur Didier et de dire qu’il joue mal. Aujourd’hui, la France est deuxième du classement FIFA », a-t-il déclaré dans un entretien accordé à Ouest France.