Le choix PSG, ses attentes en Ligue 1 : Moise Kean sort du silence

Avec Danilo Pereira et Rafinha, Moise Kean est l’une des trois recrues surprises de la fin du mercato du Paris Saint-Germain. Après seulement une saison à Everton (29 matches de Premier League, 6 titularisations, 2 buts), l’attaquant âgé de 20 ans a quitté le nord-ouest de l’Angleterre pour débarquer dans l'Hexagone sous la forme d’un prêt d’un an sans option d’achat. Et pour la première fois depuis que l’opération a été officialisée, Kean, qui se trouve actuellement avec sa sélection nationale, est sorti du silence pour expliquer son choix.

« C’est tout à fait vrai que j’aurais pu retourner à la Juventus. Mais la décision a été prise avec ma famille et maintenant je joue dans le championnat français. Ce n’est pas la première fois que j’irai à Paris. J’y suis déjà allé et j’ai de la famille qui vit là-bas. J’espère apprendre beaucoup de cette expérience et pouvoir faire de bons résultats. », a-t-il déclaré au micro de la chaîne de télévision transalpine Rai Sport.

« Je suis jeune, je peux toujours m’améliorer et j’aime le faire aux côtés de grands attaquants. Je progresserai grâce à leur expérience. Ça ne me dérange pas du tout d’avoir quitté le football anglais. Je suis venu en France pour apprendre ». Et avec Neymar, Kylian Mbappé, Mauro Icardi et Angel Di Maria, l’ancien Bianconero aura l’occasion d’en apprendre des choses à l’entraînement !