Tottenham : Antonio Conte fixe déjà ses premières exigences

Tottenham touche au but. Lancé depuis plusieurs jours dans des négociations intenses avec Antonio Conte, le club londonien n'a jamais semblé aussi proche de rafler la mise dans ce dossier. En effet, le président des Spurs Daniel Levy a rapidement compris que son rêve de faire revenir Mauricio Pochettino sur le banc ne se réalisera pas tout de suite. Verrouillé par le PSG, Pochettino devrait poursuivre l'aventure au sein du club parisien.

Conscient de la situation, Levy a donc placé ses pions avec l'idée d'attirer Conte dans ses filets. Et selon les informations du Telegraph, de réelles avancées se seraient matérialisées ces dernières heures. Ainsi, l'ancien entraîneur de l'Inter Milan aurait déjà donné son aval pour rejoindre Tottenham et les discussions se porteraient désormais sur les détails contractuels et la composition du futur staff de l'intéressé.

Antonio Conte sait ce qu'il lui faut pour réussir à Tottenham

Les Spurs pourraient offrir un bail de trois ans au récent champion d'Italie et un accord pourrait rapidement intervenir entre toutes les parties. Mis au courant des tractations avec l'ancien sélectionneur de l'Italie, certains joueurs des Spurs ne cacheraient pas en interne leur joie de collaborer avec le coach transalpin. Les membres de l'effectif considéreraient la future arrivée d'Antonio Conte comme un gros coup. Mais le principal protagoniste entend obtenir des garanties sur la composition de son groupe pour la saison prochaine. Ainsi, Conte aurait déjà exigé qu'Harry Kane reste à Tottenham la saison prochaine.

Daniel Levy s'apprêterait à accéder à la requête de son futur entraîneur, en lui confirmant que le meilleur buteur de Premier League ne serait pas cédé cet été. Conte réclamerait également une enveloppe conséquente pour recruter, ce qu'il devrait obtenir, notamment pour renforcer le secteur défensif jugé trop défaillant ces derniers mois. Autre précision importante, le champion d'Italie avec l'Inter Milan aurait signifié à Levy qu'il lui faudrait du temps pour transformer Tottenham en un prétendant au titre en Premier League. Mais en interne, l'optimisme règne. On croit Antonio Conte capable de remporter des trophées avec les Spurs. Ne reste plus désormais pour les deux parties qu'à concrétiser cela en paraphant un bail pour les prochaines saisons...