Maccabi Haifa-PSG | Streaming : comment regarder le match en direct

La quête de la Ligue des Champions est le rêve ultime, celui que pourchasse le PSG depuis plusieurs années maintenant. Et pour parvenir à la victoire finale, il faut déjà sortir de la phase de poule, ce que le club de la capitale a toujours su faire depuis la reprise en main de QSI en 2011. Après avoir pris le dessus sur la Juventus Turin, autre gros morceau de ce groupe H, le PSG doit désormais faire face au Maccabi Haifa, dans une ambiance qui s'annonce d'ores et déjà survoltée au stade Sammy Ofer.

Le club israélien est parvenu à valider son ticket d'entrée pour la plus prestigieuse des compétitions en passant trois tours préliminaires et en éliminant l'Olympiakos, l'Apollon Limassol et l'Etoile Rouge de Belgrade. De quoi mettre en garde les hommes de Christophe Galtier. Dans une autre vie, celle avant QSI, le PSG avait perdu contre le Maccabi Haifa lors du premier tour de la Coupe des vainqueurs de Coupe lors de la saison 1998-1999.

Malgré cet historique en sa défaveur, c'est bien le club de la capitale qui sera favori de cette rencontre, forcément. Avec son trio offensif Neymar-Messi-Mbappé, le PSG possède une arme fatale quasi incomparable en Europe. Et le Maccabi Haifa, petit poucet du groupe H, peut craindre une démonstration de force dans son stade. Mais c'est sans compter sur la forme actuelle du club israélien, en tête de son championnat, avec 4 victoires en 4 matches, 10 buts inscrits et 3 encaissés. Des statistiques intéressantes pour la formation où sont présents trois joueurs ayant déjà évolué en France, à savoir Dylan Batubinsika (ex-PSG), Pierre Cornud (ex-Montpellier) et Frantzdy Pierrot (ex-Guingamp).

Côté parisien, les résultats sont également bons, mais l'effectif commence à subir les premiers coups de canif. Presnel Kimpembe est par exemple touché et sera absent plusieurs semaines. En manque de défenseurs dans son groupe, Christophe Galtier pourrait le remplacer poste pour poste par Danilo, ou alors changer de système de jeu. Le 3-4-3 utilisé depuis le début de saison pourrait être sacrifié, et pourquoi pas dès ce deuxième match de la phase de poules de la Ligue des Champions. A noter que le gardien de but du Paris Saint Germain devrait encore une fois être Gianluigi Donnarumma, pas vraiment impérial face à la Juventus lors du premier match de la plus prestigieuse des compétitions européennes, mais qui a sauvé les siens samedi au Parc face à Brest en stoppant un penalty d'Islam Slimani.

Regarder le match de foot Maccabi Haifa-PSG en streaming

Et comme vous en avez l'habitude depuis plusieurs années maintenant, il va falloir, une fois de plus, continuer à bousculer ses habitudes, car cette rencontre est de retour sur les canaux habituels, à savoir sur Canal Plus, RMC Sport ou sur beIN Sports. Depuis le début de la saison, vous avez l'embarras du choix pour suivre le match, il faudra donc suivre la rencontre opposant le Maccabi Haifa au PSG sur C+ ou sur RMC Sport 1 ce mercredi soir à 21h. Spectacle garanti au stade Sammy Ofer pour cette rencontre déjà décisive pour la suite de la saison de ce PSG galactique présidé par Nasser Al-Khelaïfi, bien aidé il est vrai depuis le début de la saison par Luis Campos et Antero Henrique.

Si vous n'avez pas Canal+ et que votre fournisseur d’accès à internet n’est pas SFR, vous ne pourrez profiter de cette rencontre de cette première journée de la phase de poules de l’ancienne Coupe d’Europe des Clubs Champions qu’en streaming. Pour suivre ce match en streaming, vous devrez vous inscrire sur le site OTT de SFR (lien ci-dessous en fin d’article) et opter pour la solution la plus adaptée, l’endroit où vous allez regarder ce match ou vos équipements. Le stream, disponible en haute qualité via l’application RMC Sport, sera ainsi accessible aussi bien depuis votre ordinateur (desktop ou portable), votre tablette sans oublier votre smartphone n’importe où à la seule condition d’avoir une bonne connexion 4G ou 5 G. Votre abonnement, que vous pouvez prendre avec ou sans engagement, sera actif immédiatement et vous bénéficierez en plus d'un accès total à BeIN Sports comme cela vous pourrez regarder 100 % de la Ligue des Champions toute la saison, de quoi profiter également des autres chocs de la semaine avec notamment Bayern Munich-FC Barcelone, Manchester City-Borussia Dortmund, Juventus-Benfica ou encore Real Madrid-RB Leipzig.

Comment regarder le streaming Maccabi Haifa-PSG ce soir en HD ?

Pour ceux qui possèdent une Android TV ou un ChromeCast, vous serez en mesure de streamer ce Maccabi Haifa-PSG directement sur votre téléviseur et ainsi de profiter de cette rencontre prestigieuse installé tranquillement sur votre canapé, pour peu que vous ayez un bon Wifi ou une connexion mobile 4G ou 5G efficace. Un choc européen qui sera arbitré par Daniel Siebert. L'arbitre allemand de 38 ans arbitrera son premier match de Ligue des Champions cette saison. Il a arbitré le club de la capitale une seule fois, c'était à Bruges en 2019-2020 pour une nette victoire 5-0 du PSG. De quoi rassurer les supporters parisiens...

Cliquez ici pour vous inscrire sur RMC Sport et accéder au match Maccabi Haifa-PSG.