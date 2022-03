Que devient le flop Jesé ?

La suite après cette publicité

A 29 ans, Jesé Rodriguez mène une vie de star. Sur les réseaux sociaux comme dans la presse, il n'hésite pas à tout partager sur sa relation tumultueuse avec Aurah Ruiz, mannequin et ancienne participante à une émission de téléréalité. Début février, celui qui est aussi rappeur a ainsi publié sur Instagram les photos de sa demande en mariage à Dubai. Un couple sulfureux donc qui n'hésite pas à afficher son train de vie luxueux. En effet, après l'acquisition d'une somptueuse villa de quatre étages à Gran Canaria, Jesé a déboursé récemment 400 000 euros pour s'offrir une Lamborghini.

Jesé enchaîne enfin les matches

Avec tout cela, on en oublierait presque que Jesé est toujours footballeur professionnel. Grand espoir du Real Madrid freiné en plein élan par une grave blessure au genou en 2014 puis flop au Paris Saint-Germain, l'attaquant évolue cette saison du côté de Las Palmas. Une ville où il est né et où il est revenu à plusieurs reprises pour relancer sa carrière. Cela avait été le cas en 2016-17 après six premiers mois difficiles au PSG. Même chose l'an dernier puisque le club de la capitale l'avait prêté six mois au club espagnol. Cette année, Jesé n'est pas arrivé en cours de route puisqu'il a débuté d'entrée avec Las Palmas.

Et son exercice 2021-22 avait bien démarré puisqu'il était entré en jeu et avait marqué dès la première journée face à Valladolid le 15 août. Muet lors du match suivant, il avait signé un nouveau but, sur penalty cette fois-ci, face à Huesca (27 août). Ensuite, le footballeur né en 93 a alterné entre le bon et le moins bon, avec quelques périodes de disette. Résultat, il en est à 9 buts et 6 assists en 30 matches toutes compétitions confondues (32 titularisations). Depuis l'exercice 2015-16 où il était au Real Madrid, Jesé n'a plus disputé de saison à plus de 30 matches. A Paris, il est apparu à 18 reprises en tout.

Son avenir va se jouer dans les prochaines semaines

A Las Palmas, Jesé retrouve ainsi du temps de jeu et une certaine confiance. Il est d'ailleurs le meilleur buteur de son équipe, actuellement classée en huitième position en deuxième division espagnole (12 victoires, 11 nuls et 10 défaites après 33 journées). Si on est loin du grand Jesé, le joueur se sent bien comme il l'a expliqué récemment en conférence de presse. Il en avait d'ailleurs profité pour évoquer son avenir puisque son contrat avec le Paris Saint-Germain prend fin en juin 2022 et qu'il est prêté jusqu'à la fin de la saison. Mais le joueur, qui sera bientôt libre, n'exclut pas de rester au sein de son club de coeur.

«C'est une décision que le club doit prendre. Ils doivent évaluer mes performances individuellement et collectivement et voir leurs plans. Ma mentalité à court terme est d'être ici jusqu'à la fin de la saison et de tout donner. J'espère que les objectifs pourront être atteints, nous allons nous battre et tout faire pour. Et puis nous verrons. D'ici la fin de la saison, on aura le temps de voir (...) Tout le monde sait que j'aime Las Palmas depuis que je suis très jeune. Chaque week-end, j'essaie de mouiller le maillot autant que possible et pour le reste nous verrons le fin de saison.» Ce qui est sûr, c'est que l'avenir de Jesé s'écrira loin de Paris, avec malgré tout des strass et des paillettes.