FIFA-The Best : Ronaldo encense Vinícius Júnior

Vinícius Júnior a enfin été récompensé. À défaut de remporter le Ballon d’or France Football 2024, l’international brésilien s’est vu attribuer le trophée FIFA-The Best du meilleur joueur masculin de l’année 2024, ce mardi. Un sacre plus que mérité pour l’attaquant de 24 ans, qui a notamment réalisé le doublé Liga-Ligue des Champions avec le Real Madrid. Le triomphe de Vinicius Jr est également perçu comme la victoire d’un joueur qui lutte depuis des années contre le racisme dans le football. C’est en tout cas ce que pense Ronaldo Nazário. La légende brésilienne a rendu hommage à son jeune compatriote sur les réseaux sociaux, en indiquant que « le meilleur joueur du monde est noir et brésilien ».

« Et en parlant de retrouver le respect du football brésilien, regardez-le. Vinicius Jr, un maximum de respect ! 16 ans se sont écoulés depuis la dernière fois que le trophée du meilleur joueur du monde est revenu au Brésil. Désormais à juste titre entre les mains de Vini, cela signifie bien plus que son rôle décisif dans les matchs et les chiffres extraordinaires de la saison 2023-2024. Son talent suffirait pour remporter le prix, mais sa puissance va bien au-delà du terrain. Nous parlons de l’un des joueurs les plus précieux d’aujourd’hui, victime de racisme à la télévision à une fréquence inconcevable. Combien de Vinicius anonymes représente-t-il ? Combien de victimes disséminées un peu partout ? Symbole de résistance et de résilience, Vini est aujourd’hui également à la tête de la lutte antiraciste dans le football mondial, où l’impunité est aussi pernicieuse que les agressions. Et ceux qui se taisent ne sont pas moins racistes. L’omission - en particulier de la part des organisations et des autorités qui ont le pouvoir légal de confronter et de punir de telles pratiques - ne fait que renforcer la culture de l’effacement et du manque de respect envers les personnes noires. Ils ont essayé de t’effacer, mon ami », a déclaré le néo-candidat à la présidence de la Fédération brésilienne (CBF).