Georges Mikautadze change d’agent

Revenu à l’OL, dans son club formateur, l’été dernier moyennant un transfert à 20 M€ en provenance du FC Metz, Georges Mikautadze (24 ans) commence à devenir plus consistant au fur et à mesure de cette saison (8 buts et 2 passes décisives en 29 matchs toutes compétitions confondues), même s’il n’est pas toujours titulaire.

En coulisses, les choses bougent pour l’international géorgien (35 sélections, 16 buts). Nous sommes en mesure de vous informer de son changement d’agent. Georges Mikautadze est désormais représenté par l’agence VV Consulting. Pour rappel, le joueur est sous contrat jusqu’en 2028 avec les Gones.