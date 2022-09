L'EFL confirme le retour des compétitions dès demain

Nous aurons le droit à nouveau à du football anglais dès demain. L'English Football League (EFL) l'a annoncé comme le rapporte The Sun. A l'arrêt, comme la Premier League suite au décès de la Reine Elizabeth II, le Championship, la League One et la League Two vont reprendre.

La suite après cette publicité

« Une minute de silence sera observée avant les matches, avec des brassards noirs à porter par les participants, des drapeaux à mettre en berne et l'hymne national à jouer dans les stades. » en hommage à la Reine Elizabeth II.