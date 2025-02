Pep Guardiola ironise sur la blessure de Nico González… et enrage contre l’arbitrage

Arrivé à la toute fin du mercato hivernal en provenance du FC Porto, Nico González faisait ses grands débuts avec Manchester City ce samedi. Sur le papier, l’Espagnol avait l’occasion de faire ses premiers pas dans un match facile, puisque les Skyblues affrontaient la modeste équipe de Leyton Orient, pensionnaire de League One. Si c’est un match qui s’est finalement avéré compliqué pour les Mancuniens, qui ne se sont imposés que 2-1 après avoir été menés 0-1, la nouvelle recrue des Cityzens a vécu une première cauchemardesque : il est sorti blessé après 22 petites minutes le pré, remplacé par Bernado Silva.

Interrogé en marge de la rencontre, Pep Guardiola est revenu sur les débuts de son nouveau joueur. Et le Catalan a préféré ironiser plutôt que de se lamenter sur son sort, mais a aussi pointé du doigt l’arbitrage : « je pense que Nico González a immédiatement compris ce qu’est la Premier League et les arbitres… Je sais que sans le VAR, c’est plus difficile, mais il y a eu une ou deux actions qui… Je le dis parce que nous avons gagné, sinon je serais resté silencieux ; il y a un penalty évident. Mais je pense que Nico González a parfaitement compris ce qu’est l’Angleterre, et c’est dommage parce que je ne sais pas à quel point la blessure est grave, mais il n’a pas pu continuer… » Si l’ancien coach du Bayern Munich a perdu son joyau, il peut néanmoins se consoler avec le retour de Rodri, qui pourrait être imminent : le milieu de terrain a été inclus dans la liste des joueurs pouvant disputer la Ligue des champions.