LdC : Manchester City écarte une recrue de sa liste, la surprise Rodri

Ce vendredi, Manchester City a dévoilé sa liste pour la suite de la compétition en Ligue des champions. Et il y a quelques changements puisque trois recrues hivernales ont été intégrées. «Les recrues de janvier Abdukodir Khusanov, Omar Marmoush et Nico ont tous été ajoutés à l’effectif de Pep Guardiola en Ligue des champions. La date limite pour les mises à jour de la liste A des équipes pour l’UEFA Champions League de cette saison était jeudi soir. Les clubs étant autorisés à inscrire un maximum de trois nouveaux joueurs éligibles après la fin de la phase de championnat et avant le début de la phase à élimination directe. City a soumis une équipe de 22 joueurs de la liste A avant le début de la phase de championnat de cette saison, les règles stipulant qu’elle peut être composée d’un maximum de 25 joueurs, dont deux doivent être des gardiens de but.»

Ainsi, Vitor Reis n’a pas été inclus. Rodri est lui présent, lui qui est pourtant blessé. «Le trio (Marmoush, Khusanov et Nico) sera disponible pour nos matches de barrage contre le Real Madrid à l’Etihad Stadium le mardi 11 février et le mercredi 19 février. En plus de l’effectif de la liste A, un joueur peut être inscrit sur la liste B s’il est né le 1er janvier 2003 ou après cette date et s’il a été éligible pour jouer pour le club concerné pendant une période ininterrompue de deux ans depuis son 15e anniversaire au moment où il est inscrit à l’UEFA – ou pour un total de trois années consécutives avec un maximum d’une période de prêt à un club du même club pour une période n’excédant pas un an. Les joueurs âgés de 16 ans peuvent être soumis s’ils ont été inscrits au club au cours des deux dernières années sans interruption. La date limite pour les soumissions de la liste B est fixée à 23h00 (Royaume-Uni) la veille de chaque match pendant toute la durée de la compétition», conclut City.

La liste A de Manchester City pour l’UEFA Champions League :

Ederson, Stefan Ortega Moreno, Scott Carson, Manuel Akanji, Nathan Ake, Ruben Dias, John Stones, Abdukodir Khusanov, Josko Gvardiol, Nico, Ilkay Gündogan, Jack Grealish, Kevin De Bruyne, Bernardo, Rodri, Mateo Kovacic, Matheus Nunes, James McAtee, Phil Foden, Jeremy Doku, Savinho, Erling Haaland, Omar Marmoush

La liste B de Manchester City pour l’UEFA Champions League :

Oscar Bobb, Max Alleyne, Rico Lewis, Nico O’Reilly