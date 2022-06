Antoine Griezmann pointe les problèmes de l'équipe de France

La suite après cette publicité

Antoine Griezmann n'était pas dans un grand jour face au Danemark (défaite 2-1), un peu comme à l'image de son équipe globalement. Selon l'attaquant, qui est venu voir les médias après la rencontre, c'est un mal pour un bien. Ce premier revers depuis 21 matchs des Bleus doit permettre de corriger les errements défensifs et solutionner les problèmes offensifs.

«Après une défaite tu cherches toujours ce qui n'a pas été et c'est bien car on va pouvoir voir défensivement ce qu'on a fait de mal et pouvoir l'améliorer. Et offensivement pareil. On arrivait à la hauteur de leur surface et on arrivait pas à savoir comment centrer ou tirer donc c'est bien pour travailler et se remettre en question », assure le numéro 7 des Bleus.