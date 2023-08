BL : Randal Kolo Muani offre la victoire à Francfort contre Darmstadt

Qualifié pour les barrages de la Conférence League après avoir terminé au septième rang lors de l’exercice précédent, l’Eintracht Francfort entamait la reprise du championnat d’Allemagne avec l’ambition de faire mieux et d’accrocher une place dans le Top 4 à l’issue de la saison. Pour y parvenir, les Aigles devaient commencer sur de bonnes bases et l’emporter face à Darmstadt. Devant son public au Deutsche Bank Park, les hommes de Dino Toppmöller ont connu un premier couac avec la sortie sur blessure de Sebastian Rode, remplacé par Kristijan Jakic après seulement 6 minutes de jeu ! Maître de la possession, les locaux ont éprouvé des difficultés à inquiéter leurs adversaires et ont dû s’en remettre à leur buteur maison : Randal Kolo Muani.

Annoncé proche du Paris Saint-Germain, l’attaquant tricolore était bel et bien présent sur le front de l’attaque francfortoise, accompagné par Mario Götze et Jesper Lindström. C’est d’ailleurs à la suite d’un dédoublement parfaitement exécuté entre le Danois et Philip Max que le Français a été servi sur un plateau pour propulser le ballon dans le but vide et ouvrir son compteur en Bundesliga édition 2023-2024. En seconde période, le score n’a pas bougé et l’Eintracht s’est donc imposé sur la plus petite des marges face au promu (1-0). En attendant de confirmer face à Mayence le week-end prochain, les Aigles affronteront le Levski Sofia en C4, jeudi.