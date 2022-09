LOSC : Olivier Létang s'en prend à Isaac Lihadji

De gros nuages noirs planent au-dessus de l'avenir d'Isaac Lihadji au LOSC. Le club du Nord ne compte plus sur l'ancien Marseillais et lui a bien fait savoir durant l'été. Malgré des rumeurs ici et là, le joueur de 20 ans n'a pas trouvé preneur. À Lille, on le soupçonnerait même de ne pas avoir envie de partir. C'est en tout ce qu'on peut lire entre les lignes de cette déclaration d'Olivier Létang ce samedi lors d'un point presse pour évoquer la fin du mercato.

La suite après cette publicité

«Isaac, son avenir n'est pas au LOSC. Il y a eu un certain nombre de sollicitations et de propositions. Le joueur a décliné un certain nombre de propositions et de possibilités. Il y a un club qui est arrivé jeudi soir, mais ça n'a pas pu se faire. C'était un club français, mais ce n'était pas Lorient. (...) À lui de savoir ce qu'il veut faire, s'il veut jouer au football ou non. C'est à lui de se décider, s'il veut jouer au football ou faire autre chose.»

Létang s'en prend à Lihadji

Voilà des déclarations qui risquent de rester dans l'air. Non seulement le président lillois regrette la présence toujours au sein de l'effectif du joueur mais en plus de cela, il n'a pas hésité à le tacler publiquement. Il accuse plus ou moins le natif de Marseille d'avoir fait exprès de décliner les propositions qui lui ont été faites. Après cela, on risque de ne pas le voir beaucoup sur le terrain cette saison. Un peu comme l'exercice précédent du reste.

Avec Gourvennec, l'ailier n'a connu que 307 minutes de jeu toutes compétitions confondues pour 1 but et 4 passes décisives. Paulo Fonseca lui ne l'a convoqué que lors de la 1ère journée sans le faire entrer en jeu. Il ne semble pas compter sur lui. Lors du dernier jour du mercato, nous vous faisions part de la piste lorientaise. Une offre de prêt avait même été soumise. À en croire Létang, les Merlus n'étaient pas les seuls sur ce dossier. Ça n'a pas suffi.